В Индии отреагировали на сообщения о том, что Нью-Дели не поддерживает расширение БРИКС

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал «безосновательными спекуляциями» публикации о том, что Нью-Дели якобы не поддерживает расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видели некоторые из безосновательных спекуляций — и вы их упомянули, — что у Индии есть возражения против расширения. Это просто-напросто неправда», — сказал дипломат.

Багчи отметил, что страны БРИКС обсуждают стандарты, критерии и процедуры процесса расширения во внутренних дискуссиях. По его словам, Индия подходит к данному вопросу «непредвзято и с позитивным настроем».

Ранее агентство Bloomberg передавало, что Индия якобы выступает против расширения БРИКС. Его обозреватель Михир Шарма писал, что Нью-Дели будет как можно дольше выступать против принятия новых стран в БРИКС из-за опасений, что Китай будет использовать расширение группы в своих целях.

Агентство РИА Новости сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа из-за того, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите.

Сообщалось также, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР. 2 августа посол Боливии в Российской Федерации Мария-Луиса Рамос-Урсагасте заявила, что дипмиссия передала российской стороне ноту о желании присоединиться к БРИКС.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».