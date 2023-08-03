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Президент Польши подписал поправки к закону о «влиянии России»

Президент Польши Дуда подписал поправки к закону о комиссии по изучению влияния РФ

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о комиссии по расследованию «влияния России» на внутреннюю безопасность польского государства в 2007-2022 годах. Об этом сообщает канцелярия лидера Польши.

Как говорится в сообщении, эта комиссия «будет проверять, не влияли ли россияне» в эти годы «незаконно» на политику Варшавы.

До этого в Госдепартаменте США сообщили, что принятый в Польше закон о создании комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность страны беспокоит Вашингтон.

29 мая Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность страны в период с 2007 по 2022 год. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что как можно больше стран ЕС пойдут на подобный шаг.

Ранее президент Польши призвал пристрелить Россию.

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