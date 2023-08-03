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Памфилова заявила, что предстоящие выборы президента РФ не сравнимы с предыдущими

Памфилова: выборы президента РФ в 2024 году могут определить судьбу мира

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президентские выборы 2024 года в России могут определить судьбу не только страны, но и всего мира. Так считает председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

Как заявила глава ЦИК, предстоящие выборы не сравнимы ни с одними предыдущими — это выбор пути.

«Эти выборы могут определить не только судьбу страны, но и судьбу мира», — сказала Памфилова на церемонии открытия форума «Организация обучения и наставничество в избирательном процессе «Время выбора» в Пятигорске.

Многие страны, по ее мнению, смотрят на то, удастся ли России «выстоять». «Позиции не только не отдадим, но и наступать начнем», — считает она.

Некоторые люди полагают, что все будет, как раньше, но мир окончательно и резко изменился, добавила глава ЦИК.

Ранее ЦИК РФ обвинил Запад в попытке сорвать выборы президента России.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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