Памфилова заявила, что предстоящие выборы президента РФ не сравнимы с предыдущими

Президентские выборы 2024 года в России могут определить судьбу не только страны, но и всего мира. Так считает председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

Как заявила глава ЦИК, предстоящие выборы не сравнимы ни с одними предыдущими — это выбор пути.

«Эти выборы могут определить не только судьбу страны, но и судьбу мира», — сказала Памфилова на церемонии открытия форума «Организация обучения и наставничество в избирательном процессе «Время выбора» в Пятигорске.

Многие страны, по ее мнению, смотрят на то, удастся ли России «выстоять». «Позиции не только не отдадим, но и наступать начнем», — считает она.

Некоторые люди полагают, что все будет, как раньше, но мир окончательно и резко изменился, добавила глава ЦИК.

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