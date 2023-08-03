Путин подписал указ, касающийся добровольцев – участников спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Документ опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

Отмечается, что размер компенсации будет зависеть от степени тяжести полученных травм. Ее определяют военно-медицинские организации Министерства обороны России.

До этого Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, которые принимали участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин продлил действие указа о спецмерах в ответ на санкции против России.