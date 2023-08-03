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Анкара предложила продлить зерновую сделку

Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при возврате к ней РФ

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Andrew Kravchenko/AP

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при условии возвращения к ней России, сообщает телеканал 24TV.

«Президент Эрдоган предпримет шаги для продления инициативы по зерновому коридору на ежегодной, а не ежемесячной основе», — отмечает канал.

По его информации, в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным турецкий лидер еще раз обозначил угрозы, которые ждут мир, если соглашение о зерновом коридоре не будет продлено. При возобновлении соглашения Анкара предложит срок его действия на год.

2 августа Эрдоган и Путин провели переговоры, в ходе которых российский лидер заявил, что зерновая сделка в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской ее части полностью потеряла смысл. Тем не менее, указал Путин, Россия будет готова к ней вернуться, как только Запад выполнит на деле все зафиксированные в соглашении обязательства перед РФ.

Ранее сообщалось, что последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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