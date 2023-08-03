Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕП назвали владельца вертолетов, нарушивших границы Польши

Депутат ЕП Чимошевич: вертолеты охраны Лукашенко нарушили границы Польши

close
100%
Reuters

Бывший глава правительства Польши, депутат Европарламента (ЕП) Влодзимеж Чимошевич заявил в эфире радиостанции RMF FM, что два вертолета, якобы залетевшие на территорию страны 1 августа, принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам Чимошевича, в это время белорусский лидер прибыл в свою резиденцию в Беловежской пуще, которая находится в семи километрах от границы.

Он допустил, что пересечение границы могло произойти случайно, однако не исключил и преднамеренного нарушения воздушного пространства Польши.

1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны.

Позднее замглавы Министерства внутренних дел (МВД) Польши Мацей Васик призвал изолировать Белоруссию после инцидента с вертолетами на границе.

Министерство обороны Белоруссии опровергло заявление польских властей, отметив, что тем самым они пытаются оправдать увеличение вооруженных сил у польско-белоруской границы.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях