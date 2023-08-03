В ЕП назвали владельца вертолетов, нарушивших границы Польши

Бывший глава правительства Польши, депутат Европарламента (ЕП) Влодзимеж Чимошевич заявил в эфире радиостанции RMF FM, что два вертолета, якобы залетевшие на территорию страны 1 августа, принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам Чимошевича, в это время белорусский лидер прибыл в свою резиденцию в Беловежской пуще, которая находится в семи километрах от границы.

Он допустил, что пересечение границы могло произойти случайно, однако не исключил и преднамеренного нарушения воздушного пространства Польши.

1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны.

Позднее замглавы Министерства внутренних дел (МВД) Польши Мацей Васик призвал изолировать Белоруссию после инцидента с вертолетами на границе.

Министерство обороны Белоруссии опровергло заявление польских властей, отметив, что тем самым они пытаются оправдать увеличение вооруженных сил у польско-белоруской границы.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.