Кремль раскрыл формат участия России в саммите БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Российская Федерация примет полноценное участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).

Он отметил, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров будет работать на площадке саммита в ЮАР, а глава государства Владимир Путин будет участвовать в мероприятии по видеосвязи.

«Что касается президента Путина — он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров. Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите», — сказал представитель Кремля.

3 августа сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, из-за того, что президента РФ Владимира Путина не будет на саммите.

До этого агентство Reuters сообщало, что Нарендра Моди, вероятнее всего, будет участвовать в работе саммита виртуально, а не в очном формате.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».