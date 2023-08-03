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В США связали новые обвинения против Трампа с настроением Байдена

Ведущий Fox News Хэннити назвал сфабрикованными обвинения против Трампа

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Carlos Barria/Reuters, коллаж

Демократическая партия пытается всеми силами отвлечь внимание американцев от президента Джо Байдена, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. Так в эфире телеканала он отреагировал на новые обвинения в адрес экс-главы Белого дома Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, которые включают четыре пункта — обвинение в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

«Они хотят, чтобы вы сосредоточились только на обвинениях Трампа, судебных разбирательствах, 6 января [день штурма Капитолия], документах, на чем угодно, кроме Джо Байдена <…> Если Джо Байден получит плохие новости, на следующий день появится еще одно обвинение Трампу», — отметил Хэннити.

Он добавил, что обвинения против Трампа являются сфабрикованными и носят политический характер. Хэннити подчеркнул, что Байден же вполне реально сталкивается с подозрениями в коррупции из-за работы его сына Хантера на Украине и в Китае.

«Средства массовой информации могут игнорировать это сколько угодно, но это реально. Мы все знаем, что Байден солгал о своем участии в сомнительных международных деловых сделках своего сына», — заключил Хэннити.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. В августе Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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