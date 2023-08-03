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В Кремле оценили возможность введения единой валюты в БРИКС

Песков: введение единой валюты в БРИКС вряд ли реализуемо в ближайшее время

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение единой валюты в БРИКС и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время.

Представитель Кремля отметил, что многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах. Кроме того, по его словам, ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты объединений. Песков указал, что это дискуссионный процесс, который будет растянут по времени.

Представитель Кремля также отметил, что процесс дедолларизации мировой экономики «неумолимо идет», и использование национальных валют уже сейчас является реальностью, которая растет в мировом масштабе. По словам Пескова, введение единой валюты на ближайшем саммите БРИКС вряд ли реализуемо, однако это не значит, что данный вопрос не нужно обсуждать.

До этого президент Бразилии Лула да Силва выступил за отказ от доллара в международной торговле и создание альтернатив американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС.

Издание Junge Welt писало, что страны БРИКС активно расширяют торговлю в национальных валютах, демонстрируя тем самым, что встали на путь дедолларизации. Отмечалось, что страны объединения намерены ввести в оборот свою собственную валюту, которая будет обеспечена золотом и другими сырьевыми ресурсами, такими как серебро или редкоземельные металлы.

Ранее сообщалось, что однополярная экономическая система может разрушиться из-за действий БРИКС.

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