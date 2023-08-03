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В ЕС пообещали поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки

Боррель: ЕС поддержит усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки

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Главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Его заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей, передает РИА Новости.

«Мы продолжим поддерживать неустанные усилия Организации Объединенных Наций и Турции для возобновления черноморской зерновой инициативы», — сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель попросил партнеров союза призвать Россию вернуться за стол переговоров по данной инициативе. Он также выразил уверенность, что ЕС сможет добиться от Москвы ее возобновления.

3 августа РИА Новости со ссылкой на источник сообщали, что Турция выработает предложения по зерновой сделке к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина.

2 августа президенты Турции и России провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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