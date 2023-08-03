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Путин заявил, что правительство работает над повышением производительности труда

Путин сообщил о работе правительства над повышением производительности труда

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство работает над повышением производительности труда. Об этом он сообщил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, передает ТАСС.

Он добавил, что повышение производительности труда — это «принципиальный вопрос».

Ранее Путин на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным заявил, что развитие экономики — это база для решения всех задач, которые стоят перед Россией.

Путин заявил, что он надеется, что в диалоге с кабмином, как это было до сих пор, «будут найдены развязки, приемлемые решения, которые, безусловно, должны пойти и пойдут на благо развития Российской Федерации».

Также Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы РФ группой лиц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также российский лидер подписал закон об индексации акцизов на 5% в 2024 году. Также акцизы будут индексированы на 4% в 2025 году и на 4% в 2026 году.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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