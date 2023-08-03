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Названы возможные дата и место переговоров по Украине на высшем уровне

Politico: cаммит по Украине может пройти на полях Генассамблеи ООН

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Eduardo Munoz/Reuters

Саммит по Украине на уровне глав государств может пройти на полях Генассамблеи ООН в сентябре или в рамках встречи G20 в Индии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, также обсуждается более структурированный саммит по урегулированию на Украине в этом году. При этом не уточняется, какие страны могут принять участие в этих встречах.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, большинство стран на предлагаемой Саудовской Аравией встрече будут ожидать участия Китая.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что встреча, которую Киев и западные страны инициируют в Саудовской Аравии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, является обманом.

Украинский лидер ранее говорил о надежде провести «саммит мира» осенью 2023 года. Он добавил, что осень наступит скоро, но еще есть время для подготовки саммита, а также привлечения для участия большей части государств. По словам политика, многое зависит от активности украинских дипломатов.

До этого сообщалось, что Зеленский может посетить Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, которая должна состояться в сентябре.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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