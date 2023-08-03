Песков отреагировал на слова секретаря СНБО об атаках на Крымский мост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «лишним подтверждением» слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о причастности Украины к атакам на Крымский мост. Об этом он сообщил журналистам.

«Собственно, у нас была такая информация, мы это знали. Поэтому, ну лишнее подтверждение, да», — сказал он.

Ранее Данилов подтвердил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) принимали участие в двух атаках на Крымский мост. Об этом он сообщил в интервью на украинском телевидении.

По словам главы СНБО, украинские военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались полностью защищенными.

В интервью он также рассказал, что Украина использует морские беспилотники для атак на российские объекты.

До этого глава СБУ Василий Малюк назвал «одной из реализаций» Украины атаку на Крымский мост 8 октября 2022 года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».