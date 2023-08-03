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Байден поздравил Нигер с днем независимости после госпереворота

Байден заявил, что США требуют немедленного освобождения главы Нигера Базума

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден выступил за сохранение демократии в Нигере на фоне попытки государственного переворота в африканской республике, сообщается на сайте Белого дома. Как отметил американский лидер, Вашингтон поддерживает народ страны.

«Нигерийский народ имеет право выбирать своих лидеров. Они выразили свою волю посредством свободных и справедливых выборов — и это необходимо уважать <…> Я призываю к немедленному освобождению президента [Мохамеда] Базума и его семьи и к сохранению с таким трудом завоеванной демократии в Нигере», — говорится в поздравлении Байдена по случаю 63-й годовщины независимости Нигера.

Он добавил, что США ценят сотрудничество с Нигером, для которого важным является защита демократических ценностей.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.

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