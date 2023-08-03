В Кремле ответили на обвинения Борреля о поставках дешевого зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля заявившего, что РФ предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми.

«Это не так. Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Все свои обязательства Россия выполняет, она могла бы делать больше, удовлетворяя спрос, если бы не незаконные санкционные ограничения, с которыми приходится сталкиваться», — сказал представитель Кремля.

Ранее Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. По его словам, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Москва предлагает уязвимым странам зерно по сниженным ценам.

2 августа заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что ООН не располагает данными о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.