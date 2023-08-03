Глава МИД Италии ответил на вопрос об участии РФ в перевороте в Нигере

Глава МИД Италии Антонио Таяни не увидел российского следа в перевороте в Нигере. Об этом он сообщил в интервью газете la Repubblica.

По его словам, у Италии нет никаких данных об участии России в этих событиях, а демонстрации с фотографиями российского президента Владимира Путина были «антифранцузскими».

По его словам, смена власти в африканской стране застигла врасплох всю Европу.

Ранее в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен выразил намерение Вашингтона добиваться возвращения законного правительства в Нигере президенту Мохамеду Базуму. Об этом свидетельствует заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенное в среду.

В заявлении отмечается, что госсекретарь продолжает поддерживать контакт с президентом Базумом для обсуждения событий, происходящих в Нигере. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на восстановлении демократически избранного правительства в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.