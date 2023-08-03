Пашинян потребовал у российских миротворцев объяснений по Лачинскому коридору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан не пускает в Нагорный Карабах около 361 тонны гумпомощи, передает ТАСС. По его словам, Баку незаконно препятствует продвижению через Лачинский коридор, который является связующим звеном между армянской стороной и карабахским регионом.

«361 тонна гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, по-прежнему находится в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор, поскольку Азербайджан, грубо нарушив 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незаконно блокирует ввоз этих гуманитарных грузов в Нагорный Карабах», — пояснил Пашинян.

Он добавил, что если в Баку действительно желают заключить мирный договор с Ереваном, то ему стоит воздержаться от блокировки коридора. Пашинян отметил, что такие шаги лишь снижают шансы на достижение соглашения.

«После сделанного в интервью Euronews президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] заявления о том, что Лачинский коридор не перекрыт, необходимо выслушать объяснение российских миротворческих сил. Почему не обеспечивают поступление гуманитарной помощи, направленной правительством Республики Армения в Нагорный Карабах, если Азербайджан настаивает на том, что не блокировал Лачинский коридор?» — заключил Пашинян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. После нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.