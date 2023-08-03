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Песков призвал чиновников перестать говорить на «птичьем языке»

Песков заявил, что чиновники должны говорить на понятном русском языке

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Михаил Метцель/РИА Новости

Чиновникам необходимо использовать простой русский язык, а не «птичий», когда они доносят свои мысли до граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов», его слова передает Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Как отметил Песков, российские чиновники часто «грешат» разными канцеляризмами и говорят на «птичьем языке». По его словам, когда чиновник выступает по телевизору или где-то еще и пытается что-то рассказать людям, «иногда от этого просто расстраиваются». «И это то, что я не люблю», — заявил он.

«Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать», — считает представитель Кремля.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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