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Песков заявил, что государство должно отстаивать свою правоту перед гражданами

Песков: государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту внутри себя, перед своими гражданами. Его слова приводит РИА Новости.

«Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами», — сказал представитель Кремля.

По его словам, власти должны убеждать граждан, «что то, что делает государство, — это правильно».

Он также отметил, что страна должна отстаивать свои интересы перед другими государствами «днем и ночью».

«Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну», — заявил он.

Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что РФ «вышла из кризиса» и имеет перспективы быстрого развития. По его словам, Российская Федерация должна была «по всем прогнозам провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие», но «не провалилась».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что местом встречи Владимира Путина и президента Реджепа Тайипа Эрдогана необязательно будет Турция. До этого он сообщил, что Путин и Эрдоган в ближайшие сроки определятся с датой и местом встречи.

Ранее Путин заявил, что повышение финансовой независимости РФ произошло вовремя.

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