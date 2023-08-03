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Песков заявил о выходе России из кризиса

Песков: Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития. Об этом он сообщил на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

По его словам, Россия должна была «по всем прогнозам провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие», но «не провалилась».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с председателем ВТБ Андреем Костиным заявил, что повышение финансовой независимости РФ произошло вовремя, учитывая негативные тенденции в американской банковской системе.

Как отметил глава ВТБ, Российской Федерации удалось выработать «иммунитет» к санкциям Запада и упрочнить свой суверенитет, вопреки сложностям в мировой экономике.

Также Костин заявил, что в Соединенные Штаты Америки столкнулись с крупнейшим финансовым банковским кризисом с 2008 года, который медленно распространялся на Европу. При этом санкции Запада против России развалили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, подчеркнул он.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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