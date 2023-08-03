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В Турции назвали тщетными попытки создать негатив в отношениях Москвы и Анкары

РИА Новости: Анкара допустила подписание соглашений в ходе визита Путина в Турцию

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Источник в администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана заявил РИА Новости, что попытки создать негатив в отношениях Москвы и Анкары «тщетны».

По его словам, в СМИ есть некоторые попытки создать негативный фон в отношениях Турции и России, но они тщетны, так как у лидеров двух стран сложились доверительные отношения, они поддерживают постоянную связь.

Он добавил, что Анкара не исключает подписания соглашений в ходе планируемого визита российского президента Владимира Путина.

Ранее российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону и достигли договоренности о визите лидера РФ в Турцию.

Как отмечается, Эрдоган заявил Путину, что турецкая сторона продолжит прикладывать интенсивные усилия с целью возобновления зерновой сделки.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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