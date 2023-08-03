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Турция подготовит предложения по зерновой сделке к визиту Путина

РИА Новости: Турция выработает предложения по зерновой сделке к визиту Путина

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Анкара подготовит конкретные предложения по возобновлению зерновой сделки к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Сейчас по этой теме вырабатывается ряд предложений. Возможно, появится некая конкретика по ним в ходе планируемого визита [Путина]», — рассказал источник агентства в администрации Эрдогана.

Он также подчеркнул, что работа по данному направлению в настоящее время идет и есть постоянный диалог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана необязательно будет Турция. Он рассказал, что лидеры двух стран условились уже в ближайшее время точно определиться, где пройдет их встреча и когда.

2 августа президенты Турции и России провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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