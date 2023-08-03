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Запад пытается отдалить Индию от России и Китая

Daily Telegraph: Запад пытается отдалить Индию от России и Китая

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Depositphotos

Обозреватель The Daily Telegraph Шанкар Сингем написал о том, что Запад надеется втянуть Индию в свою орбиту, отдалив от влияния Китая и России.

По его словам Индия, «оказалась в крайне неудобном положении». Он отмечает, что Нью-Дели зависит от российских вооружений, при этом западные государства настойчиво требуют выбрать их сторону на фоне украинского конфликта.

Сингем пишет, что на Западе надеются, что с помощью торговых сделок вовлекут Индию в свою орбиту. В частности, Великобритания пытается договориться о торговой сделке с Индией. Предполагается, что она может быть заключена уже до конца года, до начала предвыборной гонки в Индии.

2 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР. По словам да Силвы, в переговорах по Украине нужно искать «общий знаменатель». Он добавил, что этот вопрос обсуждался с главами различных государств, включая Индию, Китай, латиноамериканские и африканские страны.

Ранее востоковед оценил, смогут ли США превратить Индию в плацдарм для атаки Китая.

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