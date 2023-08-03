Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Китая назвал цель НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Посол КНР заявил, что действия НАТО в АТР направлены против России и Китая

close
100%
Максим Блинов

Действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) направлены против России и Китая. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС.

США создали в АТР военный блок AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США), «четырехсторонний механизм» QUAD в составе США, Японии, Индии и Австралии, а также другие «мелкие группировки», отметил посол и подчеркнул, что теперь Вашингтон хочет продвигать в АТР НАТО.

По его мнению, расширение НАТО на восток нужно США, чтобы они могли подавлять и сдерживать Китай и Россию, а также поддерживать глобальную гегемонию.

Глава китайской дипмиссии также заявил, что после всесторонней эскалации кризиса на Украине Вашингтон манипулировал альянсом, чтобы он раздул так называемую «китайско-российскую угрозу» и создал предлог для продвижения НАТО в АТР.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что прошедший в Вильнюсе саммит Североатлантического альянса подтвердил агрессивную сущность НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях