Посол Китая назвал цель НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) направлены против России и Китая. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС.

США создали в АТР военный блок AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США), «четырехсторонний механизм» QUAD в составе США, Японии, Индии и Австралии, а также другие «мелкие группировки», отметил посол и подчеркнул, что теперь Вашингтон хочет продвигать в АТР НАТО.

По его мнению, расширение НАТО на восток нужно США, чтобы они могли подавлять и сдерживать Китай и Россию, а также поддерживать глобальную гегемонию.

Глава китайской дипмиссии также заявил, что после всесторонней эскалации кризиса на Украине Вашингтон манипулировал альянсом, чтобы он раздул так называемую «китайско-российскую угрозу» и создал предлог для продвижения НАТО в АТР.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что прошедший в Вильнюсе саммит Североатлантического альянса подтвердил агрессивную сущность НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.