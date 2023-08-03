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Володин призвал Запад компенсировать ущерб странам Африки

Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать Африке нанесенный ущерб

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Владимир Федоренко/РИА Новости

США, Великобритания и Франция должны компенсировать африканским странам нанесенный в период колониализма ущерб, данный вопрос должна рассмотреть ООН. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как считает Володин, сложившееся благополучие США, Великобритании, Франции и еще нескольких стран Европы «во многом основано на грабеже и угнетении народов Африки».

За период колониализма в США перевезли около 15 млн человек, которые стали рабами, что «обескровило» материк, пишет депутат.

По его словам, колониальные интересы США и других западных стран никуда не исчезли, изменились только методы.

«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб», — написал он и добавил, что африканские страны имеют право самостоятельно распоряжаться своими богатствами и на возмещение ущерба, нанесенного колонизаторами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва относится к африканским странам как к друзьям, и они, в свою очередь, видят в ней друга.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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