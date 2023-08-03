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Китай призывает НАТО отказаться от расширения на восток

Посол КНР в РФ: Китай призывает НАТО воздержаться от продвижения в АТР

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Olivier Matthys/AP

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин призывает НАТО воздержаться от расширения в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, Китай настаивает на том, чтобы страны НАТО прислушивались к призывам стран АТР к миру, исправили свое восприятие и отказались от менталитета холодной войны.

«Мы настаиваем на том, чтобы НАТО соответствовало веяниям времени, прислушивалось к справедливым призывам стран Азиатско-Тихоокеанского региона к миру и развитию, исправило свое ошибочное восприятие, отказалось от менталитета холодной войны и воздержалось от продвижения в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал Ханьхуэй.

Ранее представитель канцелярии президента Турции Фахреттин Алтун высказался в поддержку расширения НАТО ради «долгосрочного мира». По его словам, Анкаре «крайне важно находиться в западном лагере», но рост альянса «не направлен против какой-то определенной страны».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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