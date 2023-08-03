Принятие польскими властями пробандеровской Украины является угрозой существованию Польши. Об этом написал в своей статье обозреватель издания Myśl Polska Адам Смех.

Автор считает, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS) загнала себя в угол. По словам Смеха, PiS с самого начала связала себе руки бессмысленными официальными заявлениями о том, что политике поддержки антироссийской Украины нет альтернативы. В то время как согласие на необандеровскую Украину является для Польши смертельной угрозой и поражением.

По мнению автора, польские власти пребывают в состоянии «политической шизофрении», так как поддерживают Украину вопреки национальным интересам Польши. Варшавой овладела мечта одержать победу над Россией и разделить ее на несколько марионеточных государств.

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