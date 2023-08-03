США добиваются возвращения власти правительству Нигера

В телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен выразил намерение Вашингтона добиваться возвращения законного правительства в Нигере президенту Мохамеду Базуму. Об этом свидетельствует заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенное в среду.

В заявлении отмечается, что госсекретарь продолжает поддерживать контакт с президентом Базумом для обсуждения событий, происходящих в Нигере. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на восстановлении демократически избранного правительства в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров.

Накануне Всемирный банк в связи с переворотом в Нигере объявил о приостановке выделения средств этой стране по всем операциям, за исключением программ в частном секторе.

В кредитной организации заявили, что обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера. В ответ на это Всемирный банк решил прекратить выделение средств по всем текущим операциям до дальнейшего уведомления, за исключением партнерства в частном секторе. Оно будет продолжаться в частном секторе, подчеркнули в банке.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.