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Посол России Антонов заявил, что Вашингтон давно нарушил «дух и букву» ДСНВ

Посол РФ Антонов обвинил США в давнем нарушении «духа и буквы» ДСНВ

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о давнем нарушении Вашингтоном духа и буквы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и оценил заверения американской стороны в заинтересованности в нем как «пустое сотрясание воздуха». Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства в США.

По словам Антонова, Вашингтон отказался не только от содержащихся в преамбуле Договора установок, но и от соблюдения центральных лимитов ДСНВ, которые ограничивают количество стратегических вооружений. Так, США нелегитимно вывели из-под засчета около 100 пусковых установок баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков. Неоднократные же требования Москвы устранить эту проблему Вашингтон игнорировал.

Антонов особо подчеркнул, что более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг ДСНВ, стала развязанная Белым домом гибридная война против России, которая нацелена на нанесение РФ стратегического поражения.

Дипломат заявил, что призывы США к рассмотрению тематики Договора в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Он отметил, что реальной целью Вашингтона является получение доступа на российские базы СНВ, для того чтобы получить сведения о развитии стратегического арсенала РФ,

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что НАТО, запутав Европу, хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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