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Посол Китая в России заявил, что НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в АТР

Посол КНР в РФ заявил о намерении НАТО разрушить мир и спокойствие в АТР

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Максим Блинов

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что НАТО, запутав Европу, хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом дипломат сказал в интервью ТАСС.

По словам посла, Североатлантический альянс отклонился от целей Устава ООН, которые заключаются в развитии дружественных отношений между народами и укреплении всеобщего мира. НАТО, несмотря на общий мир и стабильность в АТР, настаивает на том, чтобы проводить военные учения и развернуть так называемые операции по обеспечению свободы судоходства в регионе. Тем самым, подчеркнул дипломат, нагнетается напряженность и создается конфронтация между лагерями.

Запутав Европу, заявил Чжан Ханьхуэй, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в АТР. Действия Североатлантического альянса, сказал посол КНР, совершенно не способствуют делу дружбы человечества и мира.

Ранее Чжан Ханьхуэй заявил, что НАТО стало главной причиной обострения кризиса на Украине.

Глава китайской дипмиссии в РФ считает, что Североатлантический альянс является пережитком холодной войны и он должен был прекратить свое существование с ее окончанием. Однако блок «продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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