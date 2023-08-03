США сохранят свое посольство в Нигере и рассчитывают на прибытие нового посла

Несмотря на частичную эвакуацию сотрудников американского посольства в Нигере, Вашингтон сохранит свое дипломатическое представительство и рассчитывает на приезд в Ниамей нового посла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента США.

В документе говорится, что посольство США в Нигере остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания своих граждан. При этом Вашингтон намерен продолжить на самом высоком уровне дипломатические контакты с африканским государством.

В Госдепартаменте также заявили, что рассчитывают на скорый приезд в Нигер недавно утвержденного сенатом нового посла США Кэтлин Фитцгиббон.

Ранее сообщалось, что по информации, предоставленной Государственным департаментом, США начали эвакуацию неосновного персонала и членов семей сотрудников своего посольства из Нигера. Решение было принято в связи с тем, что местные силовики поставили президента Мохаммеда Базума под домашний арест.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.