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США сохранят свое посольство в Нигере и рассчитывают на прибытие нового посла

США не закрывают свое посольство в Нигере и ждут прибытия нового посла

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Souleymane Ag Anara/Reuters

Несмотря на частичную эвакуацию сотрудников американского посольства в Нигере, Вашингтон сохранит свое дипломатическое представительство и рассчитывает на приезд в Ниамей нового посла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента США.

В документе говорится, что посольство США в Нигере остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания своих граждан. При этом Вашингтон намерен продолжить на самом высоком уровне дипломатические контакты с африканским государством.

В Госдепартаменте также заявили, что рассчитывают на скорый приезд в Нигер недавно утвержденного сенатом нового посла США Кэтлин Фитцгиббон.

Ранее сообщалось, что по информации, предоставленной Государственным департаментом, США начали эвакуацию неосновного персонала и членов семей сотрудников своего посольства из Нигера. Решение было принято в связи с тем, что местные силовики поставили президента Мохаммеда Базума под домашний арест.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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