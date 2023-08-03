В Китае заявили, что культурно-политическая война в США может разорвать страну изнутри

Тяжелая внутриполитическая обстановка в США и неправильная оценка, даваемая Китаю, приведут Америку к самоуничтожению. Об этом написал в своей статье обозреватель китайской газеты South China Morning Post (SCMP) Питер Чанг.

По его мнению, «культурно-политическая» война может разорвать США изнутри. Токсичная смесь из ненависти и страха подчинила себе Америку, считает журналист. Уважение к согражданам в США потеряно, и это приводит некогда великую демократию к порогу гражданской войны. Неспособность же Вашингтона рассматривать КНР в качестве равноправного партнера подталкивает великие державы на грань горячей войны.

Чанг считает, что выборы президента США в 2024 году еще больше накалят опасную конкуренцию между Вашингтоном и Пекином. Вражда между демократами и республиканцами и их стремление взаимно перехитрить друг друга в противостоянии с КНР приведет к безрассудному соперничеству.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама в частном порядке в конце июня предупредил нынешнего главу государства Джо Байдена о прочных позициях экс-президента Дональда Трампа в качестве возможного кандидата на высший государственный пост.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.