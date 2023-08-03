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США эвакуируют часть сотрудников посольства в Нигере

США эвакуируют дипмиссию в Нигере

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Stringer/Reuters

По информации, предоставленной государственным департаментом, США начали эвакуацию неосновного персонала и членов семей сотрудников своего посольства из Нигера. Решение было принято в связи с тем, что местные силовики поставили президента Мохаммеда Базума под домашний арест. Об этом пишет РИА Новости.

В официальном заявлении государственного департамента отмечается, что в связи с этими событиями 2 августа 2023 года было дано указание о выезде неосновного правительственного персонала США и членов семей из посольства в столице Нигера — Ниамея.

Посольство временно прекратило предоставление «плановых услуг» и может оказывать только «экстренную помощь» гражданам США, находящимся в Нигере.

Накануне Всемирный банк в связи с переворотом в Нигере объявил о приостановке выделения средств этой стране по всем операциям, за исключением программ в частном секторе.

В кредитной организации заявили, что обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера. В ответ на это Всемирный банк решил прекратить выделение средств по всем текущим операциям до дальнейшего уведомления, за исключением партнерства в частном секторе. Оно будет продолжаться в частном секторе, подчеркнули в банке.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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