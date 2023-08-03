Трюдо обсудил с Рамапосой украинский кризис

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент ЮАР Сирил Рамапоса провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили влияние украинского кризиса на продовольственную безопасность. Главы двух стран также обсудили планируемые на 2025 год саммиты G7 и G20, которые пройдут в Канаде и ЮАР соответственно. Как пишет ТАСС, они подчеркнули необходимость уважения демократии в Нигере.

Джастин Трюдо выразил свою поддержку усилиям президента Рамапосы и других африканских лидеров в поддержании и достижении мира в украинском кризисе. Они также обсудили глобальное влияние этого кризиса, особенно в отношении продовольственной безопасности, которая серьезно затрагивает африканские страны.

14 мая президент ЮАР заявил, что страны Африки работают над убеждением России и Украины начать переговоры. 16 июня мирная миссия посетила Киев и провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Официальные детали африканской инициативы не разглашались, однако Путин отметил сходство этой инициативы с китайским планом по урегулированию ситуации вокруг Украины.

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