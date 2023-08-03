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Президент Коста-Рики отреагировал на обвинение в торговле влиянием

Президент Коста-Рики Чавес назвал абсурдом обвинение в торговле влиянием

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Mayela Lopez/Reuters

Президент Коста-Рики Родриго Чавес Роблес заявил, что обвинение в торговле влиянием, которое расследует Генпрокуратура республики, является абсурдом. Об этом он сообщил журналистам во время визита в город Картаго, передает РИА Новости.

«Это абсурд, сейчас не время говорить об этом», — сказал он.

Отмечается, что Генпрокуратура Коста-Рики на этой неделе организовала расследование в отношении лидера страны Чавеса, главы его администрации, министра связи и руководителя Национального института женщин по обвинению в торговле влиянием. Уточняется, что поводом для этого стала жалоба бизнесмена Леонеля Баруча, который заявил о распространении ложных и порочащих его данных со стороны его экс-супруги Яфит Оханы и чиновников.

7 июля бывшего коста-риканского лидера Луиса Гильермо Солиса Риверу обвинили в торговле влиянием в ущерб казначейству страны. По мнению прокуратуры, экс-президент вступил в сговор с главой своей администрации, министром финансов, а также национальным казначеем и его заместителем. Уточняется, что это было сделано для перевода средств государственного казначейства на счет банка Картаго Bancrédito для поддержания ликвидности.

Ранее бразильский суд лишил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года.

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