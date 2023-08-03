Обама конфиденциально предупредил Байдена о сильных позициях Трампа

Бывший президент США Барак Обама в частном порядке в конце июня предупредил нынешнего главу государства Джо Байдена о прочных позициях экс-президента Дональда Трампа в качестве возможного кандидата на высший государственный пост, сообщает газета Washington Post (WP).

По сведениям источников издания, Обама во время обеда с Байденом в Белом доме в июне выразил свои опасения и отметил некоторые политические преимущества Трампа. Как считает Обама, преимуществами Трампа являются большое количество преданных сторонников и лояльная система консервативных СМИ, а также поляризованное состояние общества в США. По мнению Обамы, позиции Трампа, обладающего железной хваткой, гораздо прочнее, чем это принято считать в Демократической партии.

Барак Обама дал обещание сделать все возможное для победы Байдена на будущих президентских выборах. Издание отметило, что Белый дом с энтузиазмом воспринял обещание экс-президента, так как Обама считается самой яркой звездой в Демократической партии США.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему может грозить до 561 года тюрьмы по предъявленным ему обвинениям в связи с попытками оспорить результаты выборов 2020 года. Об этом он сообщил в обращении, распространенном его избирательным штабом.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.