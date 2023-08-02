В Вашингтоне прошла встреча между представителями Пентагона и МИД Китая

Высокопоставленные американский и китайский чиновники обсудили в Вашингтоне вопросы региональной безопасности и отношения двух государств в оборонной сфере, сообщает Reuters.

Согласно информации, предоставленной Пентагоном, состоялся разговор между помощником министра обороны США по делам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илаем Рэтнером и руководителем департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао.

По словам Рэтнера, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, ранее встретившийся с Ян Тао, заявил о неизменной приверженности Пентагона поддержанию открытыми линий военных коммуникации между между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что власти США планируют изменить конструкцию ракет и состав их топливной смеси, чтобы обеспечить американским Вооруженным силам преимущество на случай потенциального конфликта с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.