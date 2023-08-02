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Зеленского назвали «наивным пацаном», «обманщиком» и «клоуном»

Экс-чиновник Соскин указал на безответственность заявлений Зеленского

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Экс-советник главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, говоря о способности победить Россию и ее президента Владимира Путина, нереалистично оценивает ситуацию. Об этом Соскин сказал, выступая на своем YouTube-канале.

Бывший советник назвал речь Зеленского о необходимости и возможности победы над Россией «классической» и задал вопрос, почему же тогда украинский президент уже полтора года не может это осуществить. Он назвал Зеленского, делающего такие заявления, «наивным пацаном, обманщиком или просто клоуном».

Соскин считает, что украинские власти уже начали терять своих союзников, которые из-за неудачи контрнаступления стали сокращать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Путин же в это самое время провел саммит Россия — Африка, в котором участвовали 49 делегаций африканских стран и региональных объединений.

Эксперт выразил мнение, что единственным выходом Киева является отмена военного положения в стране и проведение мирных переговоров с Москвой.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде провести «саммит мира» осенью 2023 года.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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