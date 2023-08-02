Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил, что на мирных переговорах в Саудовской Аравии западные страны вынудят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России.

«На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз», — уверен Риттер.

По его мнению, украинского президента заставят пойти на существенные уступки. Тем более, что бывший разведчик уверен, что глава Украины «все равно ни на что не годен».

Также Риттер полагает, что проведение мирной конференции по Украине без участия Москвы говорит о том, что Соединенные Штаты и союзники серьезно проигрывают.

Ранее бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что план мирного урегулирования президента Украины Владимира Зеленского является изначально нереалистичным, а его поддержка со стороны Запада не будет способствовать достижению мира.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.