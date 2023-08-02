В Госдепе заявили, что НАТО не будет вмешиваться в спор Белоруссии и Польши

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил на регулярном брифинге, что Североатлантический альянс не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями Польши в адрес Белоруссии, передает ТАСС.

«Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — прокомментировал Миллер утверждения Варшавы о том, что белорусские вертолеты нарушили государственную границу Польши.

Статья 5 предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран — членов Североатлантического альянса.

1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны.

В Минобороны Польши называли инцидент с белорусскими вертолетами на границе провокацией. Польские военные полагают, что белорусские власти намеренно пошли на провокацию против восточного фланга НАТО и непосредственно Польши.

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