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В Польше заявили, что стране придется заплатить за антироссийскую позицию

Myśl Polska: Польше в будущем придется заплатить за антироссийскую позицию

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Проукраинская позиция Польши обернется для нее проблемами в будущем. Об этом утверждает издание Myśl Polska.

«Эмоциональное проявление тотальной преданности Украине не вызывает там соответствующего отклика, а лишь побуждает Киев к предъявлению Варшаве требований», — говорится в публикации.

Издание считает, что польское правительство не осознает, что ему придется заплатить за свою позицию по отношению к Российской Федерации.

До этого генеральный секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский заявил, что вызов польского посла в Министерство иностранных дел Украины является игрой с огнем. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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