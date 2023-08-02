Путин и Эрдоган в ближайшие сроки определятся с датой и местом встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и датам встречи.

Официальный представитель Кремля уточнил, что в повестке планируемой встречи будет зерновая сделка. При этом Песков добавил, что тема передачи «азовцев» не затрагивалась во время разговора лидеров по телефону.

2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции. В АТОР однако отметили, что в 2023 году Анкара недосчиталась российских туристов. Вице-президент организации рассказал «Газете.Ru» о том, отпуск в каких странах теперь предпочитают граждане РФ.

До этого канцелярия Эрдогана сообщила про договоренность с Путиным о приезде в Турцию.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.