Зеленский хочет провести «саммит мира» осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде провести «саммит мира» осенью 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинская сторона в текущий момент работает над тем, чтобы саммит состоялся этой осенью. По мнению Зеленского, на мероприятии должно быть мировое большинство.

Президент Украины добавил, что осень наступит скоро, но еще есть время для подготовки саммита, а также привлечения для участия большей части государств. Он добавил, что многое зависит от активности украинских дипломатов.

До этого стало известно, что Зеленский может посетить Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, которая должна состояться в сентябре.

На Генассамблее Зеленский планирует затронуть тему «формулы мира», а также посетить ряд встреч и заседаний.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.