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Песков осудил страны Запада за то, что они живут по своим правилам

Песков: Россия не будет жить по навязываемым ей правилам

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет жить по правилам, которые навязываются другими странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Вместо того, чтобы жить по праву, международному праву, они (страны коллективного Запада) живут по правилам, и эти правила устанавливаются ими отдельно для каждой ситуации, никакого общего права. Для них одни правила, нам навязывают другие правила», — заявил Песков.

Он добавил, что Россия так жить не хочет и не будет.

По его словам, начавшееся изменение системы координат в мире в итоге закончится тем, что суверенность.

Представитель Кремля подчеркнул, что коллективный Запад ведет борьбу против России, поскольку хочет жить не по международному праву, а по своим правилам. 

До этого Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться вернуться к зерновой сделке, но на российских условиях.

Отвечая на вопрос, изменилась ли ситуация и согласны ли российские власти вернуться к переговорам по возобновлению зерновой сделки, Песков сказал, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но после того, как будут выполнены ее условия.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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