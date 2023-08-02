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Зеленский спрогнозировал сроки начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Зеленский: Киев начнет переговоры о вступлении в ЕС до конца года

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на экстренном заседании в Закарпатской области с главами украинских дипмиссий заявил, что Киев намерен начать переговоры о будущем членстве Украины в Евросоюзе до конца года, передает РИА Новости.

«В этом году мы должны открыть переговоры относительно будущего членства Украины в ЕС. Украина будет к этому готова», — сказал он.

Он добавил, что правительство и Верховная рада должны принять законы, которые являются частью для открытия переговоров относительно членства.

До этого бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский заявил, что Украина имеет возможность вступить в Евросоюз до завершения текущего десятилетия.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киеву получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь 2 из 7 условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Европе назвали обязательное условие для вступления в ЕС.

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