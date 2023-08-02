Библиотечные фонды новых регионов РФ пополнят книгами

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о необходимости пополнить библиотечные фонды новых регионов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что средства на покупку книг он выделил из своего резервного фонда. Кроме того, библиотеки новых регионов будут бесплатно подключены к электронным сервисам, на которых хранятся произведения русской классической литературы.

«Вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров <...> В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники», — пояснил президент.

До этого Путин говорил, что на Украине запрещают книги русских классиков.

Президент отметил, что у такой политики киевских властей нет будущего. Он добавил, что жители ДНР, ЛНР, Херонской и Запорожской областей «бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе».

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».