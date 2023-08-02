Политолог призвал скрепить членов БРИКС для противостояния Западу

России нужно скрепить межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на фоне того, что Индия и Бразилия выразили протест расширения альянса, чтобы не осложнять отношения с США. Об этом Tsargrad.tv сказал политолог Алексей Еловик.

По его словам, США и Великобритания оказывают большее влияние на Индию, особенно в условиях ее конфликта с Китаем.

«Запад будет пытаться вырвать Индию из этого нового формирующегося центра силы. Конечно же, Вашингтон и Лондон будут предпринимать все усилия, чтобы противопоставить Дели Москве и в первую очередь Пекину», — уверен эксперт.

Он отметил, что отношения России с Китаем и Индией являются дружественными, поэтому российской стороне нужно постараться примирить государства.

«Мы должны, скажем так, ворваться в этот балаган, который разводит Запад, и помирить две великих державы. Никто не говорит, что это будет просто, это будет довольно тяжело. Но нужно хотя бы предпринимать какие-то попытки. Нужно хотя бы проявить инициативу», — сказал Еловик.

Заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов до этого сказал, что у БРИКС могут появиться проблемы, если в объединение вступят новые страны.

Ранее востоковед оценил, смогут ли США превратить Индию в плацдарм для атаки Китая.