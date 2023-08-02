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Президент Бразилии допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР

Президент Бразилии: в переговорах по Украине нужно искать «общий знаменатель»

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

По словам да Силвы, в переговорах по Украине нужно искать «общий знаменатель». Он добавил, что этот вопрос обсуждался с главами различных государств, включая Индию, Китая, латиноамериканские и африканские страны.

«Почему это важно? Потому что именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю, на основании которого, когда придет время, можно добиться мира», — пояснил президент Бразилии.

До этого политолог Алексей Еловик говорил о необходимости скрепить межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на фоне того, что Индия и Бразилия выразили протест расширения альянса, чтобы не осложнять отношения с США.

По его словам, США и Великобритания оказывают большее влияние на Индию, особенно в условиях ее конфликта с Китаем.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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