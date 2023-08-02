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Британия меняет посла в России

МИД Британии назначил послом в Москве кадрового дипломата Найджела Кейси

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Британское министерство иностранных дел сообщило, что назначило на пост нового посла в Москве кадрового дипломата Найджела Кейси вместо Деборы Броннерт. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

«Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации вместо Деборы Броннерт, которая перейдет на другую дипломатическую службу», — сказано в сообщении.

Там отметили, что новый посол вступит в должность в ноябре 2023 года.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании.

Также сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель назначил бывшего второго замглавы МИД и бывшего спецпредставителя по КНДР Ли До Хуна на должность нового посла в Российской Федерации.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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