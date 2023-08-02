Россия может создать транспортный хаб на востоке Африки

Российский министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что в РФ изучают возможности разместить на восточном побережье Африки портовый логистический хаб как часть коридора Север-Юг. Об этом сообщает ТАСС.

«Для развития торговли нужны транспортные коридоры. Изучаем перспективы размещения российского портового логистического хаба и грузовой базы на восточном побережье Африки как части коридора Север-Юг», — сказал Решетников.

До этого президент России в ходе совещания с членами правительства заявил, что РФ относится к африканским странам как к друзьям, и они, в свою очередь, видят в России друга. По словам президента, в настоящее время готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом. Глава государства подчеркнул, что нельзя упустить и другие регионы Африки.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».